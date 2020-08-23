، أمر ملكي: إعفاء غسان الشبل وتعيين بندر الخريف رئيسًا لمجلس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ،

محمد بن مسعود - الدمام - اصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله أمراً ملكياً يقضي الدكتور/ غسان بن عبدالرحمن الشبل رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من منصبه.

وصدر الامر الملكي بتعيين الأستاذ/ بندر بن ابراهيم بن عبدالله الخريف رئيساً لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

‫ ‏⁧‫كما صدر امر ملكي يقضي باعفاء الدكتور/ حاتم بن حسن حمزة المرزوقي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار من منصبه.

‏وتعيين الدكتور/ محمد بن أحمد بن تركي السديري نائباً لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة.

