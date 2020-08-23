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محمد بن مسعود - الدمام - اصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله أمراً ملكياً يقضي الدكتور/ غسان بن عبدالرحمن الشبل رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من منصبه.
وصدر الامر الملكي بتعيين الأستاذ/ بندر بن ابراهيم بن عبدالله الخريف رئيساً لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
كما صدر امر ملكي يقضي باعفاء الدكتور/ حاتم بن حسن حمزة المرزوقي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار من منصبه.
وتعيين الدكتور/ محمد بن أحمد بن تركي السديري نائباً لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة.
23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442 09:37 PM
اصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله أمراً ملكياً يقضي الدكتور/ غسان بن عبدالرحمن الشبل رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من منصبه.
وصدر الامر الملكي بتعيين الأستاذ/ بندر بن ابراهيم بن عبدالله الخريف رئيساً لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
كما صدر امر ملكي يقضي باعفاء الدكتور/ حاتم بن حسن حمزة المرزوقي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار من منصبه.
وتعيين الدكتور/ محمد بن أحمد بن تركي السديري نائباً لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة.
، أمر ملكي: إعفاء غسان الشبل وتعيين بندر الخريف رئيسًا لمجلس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ،
المصدر : الخليج 365
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