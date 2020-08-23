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أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت عبر حسابها على "تويتر"، اليوم (الأحد)، حظر الطيران التجاري القادم من أفغانستان إلى مطار الكويت الدولي حتى إشعار آخر.
ولم تذكر الإدارة سبباً لكن وسائل إعلام محلية، عزت الأمر إلى إدراج أفغانستان في قائمة دول محظورة، بسبب ارتفاع خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقاً لـ"رويترز".
وحظرت الكويت بالفعل الطيران التجاري بينها وبين 31 دولة، من بينها مصر ولبنان والعراق وإيران، تعتبرها مصدر خطر كبير بالنظر إلى عدد حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" فيها.
الكويت تحظر الطيران التجاري القادم من أفغانستان حتى إشعار آخرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-23
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت عبر حسابها على "تويتر"، اليوم (الأحد)، حظر الطيران التجاري القادم من أفغانستان إلى مطار الكويت الدولي حتى إشعار آخر.
ولم تذكر الإدارة سبباً لكن وسائل إعلام محلية، عزت الأمر إلى إدراج أفغانستان في قائمة دول محظورة، بسبب ارتفاع خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقاً لـ"رويترز".
وحظرت الكويت بالفعل الطيران التجاري بينها وبين 31 دولة، من بينها مصر ولبنان والعراق وإيران، تعتبرها مصدر خطر كبير بالنظر إلى عدد حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" فيها.
23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
09:13 PM
وسائل إعلام أرجعت السبب لارتفاع خطر "كورونا"
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت عبر حسابها على "تويتر"، اليوم (الأحد)، حظر الطيران التجاري القادم من أفغانستان إلى مطار الكويت الدولي حتى إشعار آخر.
ولم تذكر الإدارة سبباً لكن وسائل إعلام محلية، عزت الأمر إلى إدراج أفغانستان في قائمة دول محظورة، بسبب ارتفاع خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقاً لـ"رويترز".
وحظرت الكويت بالفعل الطيران التجاري بينها وبين 31 دولة، من بينها مصر ولبنان والعراق وإيران، تعتبرها مصدر خطر كبير بالنظر إلى عدد حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" فيها.
، الكويت تحظر الطيران التجاري القادم من أفغانستان حتى إشعار آخر ،
المصدر : الخليج 365
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