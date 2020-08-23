، الأردن.. 33 إصابة جديدة بـ"كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - الفيروس أنهي حياة شخص واحد

أفادت وزارة الصحة الأردنية، اليوم (الأحد)، بتسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.609 إصابات.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ4 أردنيين قادمين من الخارج، و29 حالة محلية سُجلت في العاصمة عمّان ومدينتي العقبة ومادبا.

وبينت أنها سُجلت حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 12 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 52 حالة شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.330 حالة شفاء.