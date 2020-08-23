السعودية | رجال حرس الحدود يحبطون محاولات تهريب أكثر من طن من مادة الحشيش وحوالي أربعمائة ألف قرص امفيتامين المخدر

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رجال حرس الحدود يحبطون محاولات تهريب أكثر من طن من مادة الحشيش وحوالي أربعمائة ألف قرص امفيتامين المخدر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- أرشيفية نشر قبل 7 دقائق - 8:45 مساءً, 23 أغسطس 2020 م المناطق - واس تمكن رجال حرس الحدود في المنطقة الشرقية – بفضل الله – من إحباط محاولة تهريب (388732) ثلاث مئة وثمانية وثمانين ألفاً وسبع مئة واثنين وثلاثين قرص امفيتامين المخدر، و (1125) ، ألف ومئة وخمسة وعشرين كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدرة، في سواحل الخفجي بالمنطقة الشرقية، وذلك في إطار تنفيذ مهامهم للتصدي لمحاولات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني، أنه تم ضبط المواد المخدرة وإحالتها إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد أن رجال حرس الحدود لن يتهاونوا في تنفيذ مهامهم في التصدي لكل من يحاول المساس بأمن الحدود، أو تجاوزها بطريقة غير نظامية، والتعامل معهم بكل حزم وقوة وتطبيق الأنظمة بحقهم.

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