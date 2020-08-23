شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر الملك.. «الخريف» رئيساً لـ«المحتوى المحلي» و«السديري» نائباً لوزير التعليم والان نبدء بالتفاصيل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم أمرين ملكيين.

وتضمن الأمر الأول، يعفى الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من منصبه، ويعين بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف رئيساً لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

أما الأمر الثاني، يعفى الدكتور حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار من منصبه. ويعين الدكتور محمد بن أحمد بن تركي السديري نائباً لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة.