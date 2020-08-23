شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب أكثر من طن حشيش و 388 ألف قرص امفيتامين بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني، أنه تم ضبط المواد المخدرة وإحالتها إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.
وأكد أن رجال حرس الحدود لن يتهاونوا في تنفيذ مهامهم في التصدي لكل من يحاول المساس بأمن الحدود، أو تجاوزها بطريقة غير نظامية، والتعامل معهم بكل حزم وقوة وتطبيق الأنظمة بحقهم.
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