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شكرا لقرائتكم الموارد البشرية توضح طريقة استرداد رسوم فيزا الاستقدام بعد إلغائها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الموارد البشرية توضح طريقة استرداد رسوم فيزا الاستقدام بعد إلغائها
متابعات الخليج 365 - الرياض
ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على استفسار بشأن طريقة استرداد رسوم فيزا الاستقدام بعد إلغائها.
وقالت الموارد البشرية عبر حساب العناية بالعملاء بموقع تويتر، اليوم الأحد: إنه يتم استرداد الرسوم آليًّا من البنك الذي تم السداد منه لنفس الحساب بعد إلغاء التأشيرة أو انتهاء مدتها ولم تستخدم، في حال تجاوز 72 ساعة ولم يتم استرداد الرسوم يمكن التواصل مع آمر 199099.
في سياق آخر، أكدت الموارد البشرية أنه تم إطلاق خدمة (استعراض/ تحديث بيانات العامل) على بوابة الخدمات الإلكترونية لتمكين ممثلي المنشآت من تحديث بيانات العمالة، ولمزيد من التفاصيل يرجى الاطلاع على الرابط التالي: هنا.
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