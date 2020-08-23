اخبار السعوديه

معرفة التعافي من كورونا لا تتطلب فحصًا مخبريًّا

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم معرفة التعافي من لا تتطلب فحصًا مخبريًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-23

معرفة التعافي من كورونا لا تتطلب فحصًا مخبريًّا

سجلت اليوم تعافي 1702 حالة جديدة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الصحة أن معرفة التعافي من فيروس كورونا الجديد لا تتطلب فحصًا مخبريًّا.

وأضافت الصحة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد، أنه لإثبات التعافي من فيروس كورونا، يكون الشخص قد أنهى 10 أيام من العزل المنزلي، ولا يوجد لديه أعراض (حرارة، كحة، ضيق تنفس) في آخر 3 أيام.

وكشفت وزارة الصحة اليوم عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (1702) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (280143) حالة.

Advertisements

عدد الحالات النشطة:

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة إلى (23687) حالة، من بينها (1644) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (307479) حالة، توفي منهم (3649) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة:

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1109) حالات، حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ مكة المكرمة 65، المدينة المنورة 61، جازان 57، جدة 52، حائل 40، الرياض 40، القنفذة 38، بيش 35.

كما تم رصد عدد من الحالات في عدة مدن سعودية كما يلي:



شارك الخبر




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معرفة التعافي من كورونا لا تتطلب فحصًا مخبريًّا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا