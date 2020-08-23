- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم آثار وأسلحة ومخدرات وطائرة تجسس.. ضبط مسافر معه كل الممنوعات! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
آثار وأسلحة ومخدرات وطائرة تجسس.. ضبط مسافر معه كل الممنوعات!
أخفاها داخل حقائبه وقبضت عليه الجمارك المصرية
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت السلطات المصرية، اليوم الأحد، إحباط محاولة تهريب قطع أثرية وأسلحة بيضاء وطائرة تجسس وغيرها من الممنوعات، في مطار القاهرة الدولي.
وذكرت جمارك مطار القاهرة أن الممنوعات كانت بحوزة مسافر أمريكي من أصل مصري، كان عائدًا من مدينة سان فرانسيسكو في أمريكا عبر مطار فرانكفورت في ألمانيا.
وشملت قائمة الممنوعات: 44 قطعة أثرية تنتمي لعصور عدة، منها سيف أثري يعود إلى العصر الأموي، وطائرة تجسس، و7 قطع من الملابس العسكرية، و134 جرام من المخدرات، و17 قطعة سلاح أبيض.
وقالت السلطات المصرية: إن المسافر أخفى كل هذه الممنوعات داخل حقائبه، في محاولة لتضليل رجال الجمارك والعبور.
ومع إخضاع حقائبه للفحص بالأشعة عثرت السلطات على هذه الممنوعات الضخمة.
وجرى إحالة المسافر إلى النيابة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر آثار وأسلحة ومخدرات وطائرة تجسس.. ضبط مسافر معه كل الممنوعات! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.