آثار وأسلحة ومخدرات وطائرة تجسس.. ضبط مسافر معه كل الممنوعات!

2020-08-23

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت السلطات المصرية، اليوم الأحد، إحباط محاولة تهريب قطع أثرية وأسلحة بيضاء وطائرة تجسس وغيرها من الممنوعات، في مطار القاهرة الدولي.

وذكرت جمارك مطار القاهرة أن الممنوعات كانت بحوزة مسافر أمريكي من أصل مصري، كان عائدًا من مدينة سان فرانسيسكو في أمريكا عبر مطار فرانكفورت في ألمانيا.

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وشملت قائمة الممنوعات: 44 قطعة أثرية تنتمي لعصور عدة، منها سيف أثري يعود إلى العصر الأموي، وطائرة تجسس، و7 قطع من الملابس العسكرية، و134 جرام من المخدرات، و17 قطعة سلاح أبيض.

وقالت السلطات المصرية: إن المسافر أخفى كل هذه الممنوعات داخل حقائبه، في محاولة لتضليل رجال الجمارك والعبور.

ومع إخضاع حقائبه للفحص بالأشعة عثرت السلطات على هذه الممنوعات الضخمة.

وجرى إحالة المسافر إلى النيابة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه.

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