- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم الطيران المدني يجدد التعريف بالدليل الإرشادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الطيران المدني يجدد التعريف بالدليل الإرشادي
جولات ميدانية لتقييم الالتزام بالإجراءات الوقائية
متابعات الخليج 365 - محمد داوود- جدة
جددت الهيئة العامة للطيران المدني التعريف بالدليل الإرشادي للمسافر خلال مرحلة استئناف الرحلات الجوّية في المملكة، إذ يشتمل الدليل على كافة الإجراءات الوقائية المتخذة في المطارات السعودية.
جولات ميدانية للمتابعة:
وفي سياق متصل، تنفذ الهيئة العامة للطيران المدني جولات ميدانية في المطارات السعودية لتقييم الخدمات المقدمة للمسافرين، ومتابعة مدى التزام الجهات العاملة داخلها بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتّبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
مرحلة إستئناف الرحلات:
وطبقت هيئة الطيران المدني خلال مرحلة استئناف الرحلات الجوية الداخلية معايير عدة دقيقة لتحسين تجربة المسافرين في مطارات المملكة الـ(28).
وتشرف الهيئة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، إضافة إلى تقديم خدمات متميزة للمسافرين وبجودة عالية عبر متابعة نقاط السفر في المطارات السعودية عن طريق قياس مدد الانتظار، ومتابعة توفر كافة الخدمات التي تساهم في تحسين تجربة المسافرين وضمان تنقلهم بكل يسر وسهولة، وحرصًا على سلامتهم بالتأكد من توفر المعقمات، وتوفير تقنية حديثة للتصويت عن طريق أجهزة قياس رضا المسافرين عبر تقنية (QR Code) التي تمكن المسافرين من مشاركة مدى رضاهم عن توفر الخدمات المقدمة لهم في المطارات، وذلك عن طريق مسح كود التصويت عبر الأجهزة الذكية الخاصة بهم، لتوفر خيار التصويت للمسافرين دون الحاجة للمس الأجهزة.
تطوير منظومة النقل:
واتخذت الهيئة في هذا الصدد، العديد من الخطوات مستهدفة تطوير منظومة النقل الجوي في السعودية، لتؤدي دورَها بفاعلية، وتحسين تجربة المسافر كأحد أولوياتها وذلك لتقديم أفضل الخدمات وفق أفضل المعايير الدولية خلال جائحة كورونا، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين انطلاقًا من دور الهيئة الرقابي والإشرافي في قطاع الطيران والمطارات بشكل خاص.
كما تعمل هيئة الطيران المدني على تحسين تجربة المسافرين في المطارات على مدار الساعة، وذلك بموجب معايير ومؤشرات يتم من خلالها المراقبة والإشراف على ما يقدم من خدمات للمسافرين وإشراك المستفيدين من الخدمات وأصحاب العلاقة في تطوير تلك الخدمات.
ويمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي للمسافر خلال مرحلة استئناف الرحلات في السعودية من هنا.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الطيران المدني يجدد التعريف بالدليل الإرشادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.