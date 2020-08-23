استشارية لـ”المواطن” : اتبعوا هذه النصائح الغذائية لمواجهة حرارة الصيف

2020-08-23

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعت استشارية التغذية الدكتورة ماجدة همام، إلى الحد من تناول بعض الأطعمة التي تؤثر على صحة الفرد مع ارتفاع حرارة الصيف.

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تجنب الوجبات السريعة

وبينت في تصريحات لـ “متابعات الخليج 365“، أنه يجب على الأسر مع ارتفاع الحرارة تجنب الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية؛ لأنها تزيد من درجة حرارة الجسم، ومنها زيادة استهلاك الوجبات السريعة والخبز والأطعمة المقلية”، والأفضل تناول الأكل الصحي المطبوخ في المنزل.

كما ينصح أيضًا بعدم الإكثار من تناول الآيس كريم بسبب تأثيرها البارد واحتوائها على الدهون والبروتين، والحد من تناول المعجنات الصناعية والكعك والفطائر والحلويات بشكل عام، لاحتوائها على الدهون والسكريات والسعرات الحرارية العالية، وبالتالي اكتساب كمية عالية من الدهون، كما ينصح مع ارتفاع الحرارة بالحد من تناول المشروبات الحارة وتحديدًا الشاي والقهوة.

الشطة والتوابل والمخللات

وتنصح الدكتورة همام، ربات البيوت بعدم الإكثار من وضع التوابل وخصوصًا الحارة لكونها تسبب تسخين الجسم وزيادة معدل الأيض، ومن الممكن استخدام البدائل الطبيعية، كما ينصح جميع الأفراد بالحد من تناول المخللات والشطة إذ إنها تزيد من معدلات العطش والرغبة في تناول السوائل بشكل مستمر.

أطعمة يفّضل تناولها لمواجهة حرارة الصيف

وشددت الدكتورة همام، على تناول كميات وفيرة من الماء والسوائل الأخرى لتجنب الجفاف والمحافظة على رطوبة الجسم، الحرص على تناول الفواكه الغنية بالمياه كالبطيخ والتفاح والبرتقال والكمثرى والرمان والعنب وعصير قصب السكر، فكل هذه الفواكه لها مفعول إيجابي في تعزيز الجسم في مواجهة حرارة الصيف.

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