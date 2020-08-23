شكرا لقرائتكم خبر هيئة الفضاء تعزز الاستفادة من أنظمة الملاحة العالمية بتأهيل الكوادر الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتبنى الهيئة السعودية للفضاء عددا من البرامج التي تهدف إلى الاستفادة من استخدامات الفضاء المتعددة، من خلال تأهيل الكوادر الوطنية، وأحد أهم هذه الاستخدامات هو نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية باستخدام تقنيات إشارات الترددات الراديوية.

ويعرف المختصون نظام الملاحة العالمية بأنه نظام يستخدم الأقمار الصناعية لإيجاد الموقع الجغرافي لجسم ما، فأنظمة الملاحة تحدد موقعك في العالم على خط الطول وخط العرض والارتفاع عن سطح الكرة الأرضية، ويستخدم في تحديد المواقع في عدد من التطبيقات؛ منها الطيران والملاحة البحرية والزراعة والتطبيقات الفضائية والمساحة ورسم الخرائط والبيئة والسكك الحديدية والسلامة العامة والكوارث.

ويعد الاهتمام بهذا النوع من التكنولوجيا مهما في دعم عدد من المتطلبات التشغيلية لعدد من التطبيقات مثل الطائرات بدون طيار (UAV)، والتي تحتاج إلى تحديد المواقع بدقة عالية وموثوق بها، كما تدعم هذه التكنولوجيا دقة التنقل في المناطق الحضرية، ودعم الزراعة الدقيقة، ودعم أمن الكتروني قوي للأنظمة العالمية للملاحة عبر الأقمار الصناعية لهزيمة الهجمات الخبيثة والقرصنة، والتهديد المتزايد المتمثل في التشويش والانتحال.

ويأتي اهتمام المملكة بهذا النوع من التكنولوجيا للحصول على الفوائد المرتبطة بها، من حيث تعليم هندسة الفضاء، وتطوير القدرات التقنية المحلية والتطبيقات التجارية المحتملة للملاحة عبر الأقمار الصناعية، والتعزيز من جودة الخدمة المقدمة من قبل الأنظمة العالمية للملاحة عبر الأقمار الصناعية.

4 أنواع عالمية لأنظمة الملاحة العالمية:

1 نظام التموضع العالمي ( GPS )

هــو نظــام أمريــي، ويعــد الأقــدم بــن باقــي الأنظمــة وربمــا الأشــهر، حيــث تــم البــدء بعملياتــه منــذ عــام 1978 ، وأصبــح متاحــا للاســتخدام العالمــي في عــام 1994 ، ويعــود الســبب في إحداثــه إلى أغــراض عســكرية، حيــث كانــت تدعــو الحاجــة الأمنيــة إلى إنشــاء

ملاحــة عســكرية، وكان الجيــش الأمريــي أول مــن اســتخدم ذلــك.

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ومــع مــرور الوقــت أصبــح GPS متاحــا للاســتخدام العــام، ويتضمــن حاليــا 33 كوكبــة أقــار صناعيــة، وتجــري إدارتــه مــن قبــل القــوات الجويــة الأمريكيــة، وأطلــق 72 قمــرا صناعيــا.

2 نظام غلوناس (GLONASS)

نظام ملاحة عالمي تستخدمه روسيا، بدأ التفكير بتطويره في عام 1976 أثناء الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، وبدأ تطويره عام 1993، حيث تضمن في الوقت الحالي 27 قمرا صناعيا وجميعها لا تزال تعمل، ويدار من قبل القوات الجوية الروسية.

3 نظام غاليليو (Galileo)

نظام يتبع الاتحاد الأوروبي، أطلق عام 2011، ويوفر معلومات خدمة التوقيت وتحديد المواقع للمستخدمين الأوروبيين، وهو نظام ملاحة عالمي متاح للاستخدام المدني والتجاري، بدأ تشغيله عام 2016، وكان من المقرر تشغيله بشكل كامل هذا العام 2020. ويتألف النظام من ثلاثين قمرا صناعيا على امتداد 6 مدارات.

4 نظام بايدو (BeiDou)

نظام ملاحة خاص بالصين، أطلق عام 2000، ويضم 22 قمرا صناعيا في المدار، ومن المخطط أن تضم المجموعة الكاملة 35 قمرا صناعيا، وقدم حينها خدمات محدودة نوعا ما خاصة للمستخدمين في الصين والمناطق المجاورة.