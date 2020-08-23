أمير مكة يستعرض الخطط الاستراتيجية لخدمات المياه والصرف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، اجتماعا بمقر الإمارة بجدة لاستعراض سير الخطط الاستراتيجية لخدمات المياه والصرف الصحي بالمنطقة.

واطلع الفيصل خلال اللقاء الذي حضره رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد الغامدي ومنسوبو الشركة، على مشاريع المياه والصرف الصحي بمحافظات المنطقة التي تقدر قيمتها بنحو ملياري ريال لعام 1441هـ، منها 19 مشروعا انتهت قبل المدة التعاقدية بمتوسط شهرين، ضمن منهجية عمل إدارة المشاريع بالقطاع الغربي لرفع كفاءة الأداء، وكذلك المشاريع الجديدة التي تم ترسيتها خلال 1441هـ لعموم القطاع وتتجاوز قيمتها 900 مليون ريال، إضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها حاليا والبالغ عددها 119 مشروعا لخدمة المشاعر المقدسة وأهالي المنطقة وفق الخطط الاستراتيجية لخدمات المياه، وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتضمن العرض الذي قدمه الغامدي، مبادرات إقفال وتخفيف الاعتماد على صهاريج المياه ورفع كفاءة الشبكات الذي أطلقته الشركة بمحافظات المنطقة، بدءا بمحافظة القنفذة، وكذلك الانتهاء من مشاريع مركز البيضاء التابع لمحافظة بحرة، إضافة إلى التشغيل التجريبي لمحطة الصرف الصحي بمحافظة رابغ، والبدء بتنفيذ مشاريع محطات معالجة الصرف الصحي بالليث والقنفذة، وعدد آخر من مشاريع شبكات المياه والصرف الصحي بالمحافظات.

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وتطرق إلى مشروع ربط عقارات الواجهة البحرية بخدمات الصرف الصحي للقضاء على التلوث، ليتم الانتهاء من ربط جميع العقارات والأبراج القائمة على كورنيش جدة الأوسط خلال 6 أشهر لما له من أهمية بالغة للقضاء على التلوث.

من جهة أخرى استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي يرافقه مديرا شرطتي الطائف وجدة المعينان حديثا. وهنأ الأمير خالد الفيصل مدير شرطة محافظة الطائف العميد عثمان اليوسف، ومدير شرطة محافظة جدة العميد سليمان الطويرب بمناسبة تعيينهما، سائلا الله لهما التوفيق في مهام عملهما.

من جهتهما، عبر العميد اليوسف والعميد الطويرب عن شكرهما وتقديرهما لأمير منطقة مكة سائلين الله أن يكونا عند حسن الظن.