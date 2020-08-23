شكرا لقرائتكم خبر التعليم عن بعد يحول مدرسي الأهلية للعقود المرنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما عقد اجتماع بين مدير تعليم الشرقية ولجنة التعليم الأهلي في غرفة المنطقة، أشيع عنه أنه يدور حول الاتفاق على خفض رسوم المدارس الأهلية في ظل قرار الوزارة بالتعليم عن بعد لأول 7 أسابيع من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1442هـ، أكد عضو لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية، الدكتور إبراهيم الصيخان، الذي شارك بالاجتماع، أن الاجتماع لم يشر فيه من قريب أو بعيد لمطالبة المدارس الأهلية بخفض رسومها، كون ذلك ليس من صلاحيات وزارة التعليم، كما أشارت لذلك سابقا، وكان الهدف الأساسي منه الاطلاع على جاهزية المدارس الأهلية للعملية التعليمية عن بعد، واستشراف أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع التعليم الأهلي في الظروف الراهنة، والتي من أبرزها تسرب ما لا يقل عن 50% من طلاب الأهلية وعودتهم للمدارس الحكومية، الأمر الذي ترتب عليه انخفاض القدرة التشغيلية، وبالتالي انخفاض الإيرادات، كما أن بعضا من مدارس رياض الأطفال والابتدائية ستغلق وتخرج من السوق.

وأضاف الصيخان أن أغلب المدارس الأهلية خفضت رسومها بنسب متفاوتة وصلت حتى 50% لبعض المدارس و30% لمدارس أخرى، كما ستحول المدارس الأهلية عقود معلميها للعقود المرنة التي تدفع فيها أجورهم بالساعة، إذ لا يشمل معلمي الأهلية السعوديين دعم ساند، في حين لا زال يترتب على المالك دفع تكاليف التأمينات الاجتماعية، والرواتب، والفواتير، والتعقيم المستمر.

ولفت إلى وقوف وزارة التعليم على جاهزية المدارس الأهلية لاستقبال الطلاب يوما أو يومين في الأسبوع بحسب إمكانات المدرسة، مضيفا أن تسرب الطلاب من المدارس الأهلية سيجعلهم يتكدسون في الحكومية، مما سيترتب عليه مشكلة عند عودة الطلاب للدراسة الحضورية.

يذكر أن الضرر على المدارس الأهلية لم يكن لهذا العام فقط من جراء تسرب الطلاب، بل تضرر الكثير من المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الماضي من جراء عدم التزام الكثير من أولياء الأمور باستكمال دفع الرسوم المتأخرة، مما يعني أن الضرر أصبح لعام كامل.