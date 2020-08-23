التعليم عن بعد يحول مدرسي الأهلية للعقود المرنة

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وأضاف الصيخان أن أغلب المدارس الأهلية خفضت رسومها بنسب متفاوتة وصلت حتى 50% لبعض المدارس و30% لمدارس أخرى، كما ستحول المدارس الأهلية عقود معلميها للعقود المرنة التي تدفع فيها أجورهم بالساعة، إذ لا يشمل معلمي الأهلية السعوديين دعم ساند، في حين لا زال يترتب على المالك دفع تكاليف التأمينات الاجتماعية، والرواتب، والفواتير، والتعقيم المستمر.
ولفت إلى وقوف وزارة التعليم على جاهزية المدارس الأهلية لاستقبال الطلاب يوما أو يومين في الأسبوع بحسب إمكانات المدرسة، مضيفا أن تسرب الطلاب من المدارس الأهلية سيجعلهم يتكدسون في الحكومية، مما سيترتب عليه مشكلة عند عودة الطلاب للدراسة الحضورية.
يذكر أن الضرر على المدارس الأهلية لم يكن لهذا العام فقط من جراء تسرب الطلاب، بل تضرر الكثير من المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الماضي من جراء عدم التزام الكثير من أولياء الأمور باستكمال دفع الرسوم المتأخرة، مما يعني أن الضرر أصبح لعام كامل.
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