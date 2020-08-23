تسليم الكتب لـ 400 ألف طالب وطالبة بتعليم مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة في توزيع الكتب الدراسية في 1538 مدرسة يدرس بها 400 ألف طالب وطالبة، وذلك استعدادا للعام الدراسي الجديد 1442هـ.

وأوضحت الإدارة أنها بدأت هذا الأسبوع تنفيذ خطة توزيع الكتب الدراسية في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن أعضاء الهيئة الإدارية بالمدارس (قادة المدارس والوكلاء والمرشدين الطلابيين والإداريين) سيتواجدون طيلة الأسبوع في المدارس لتسليم الكتب، في حين ستتولى كل مدرسة عملية تسليم الكتب الدراسية لطلابها، من خلال جداول زمنية أعلن عنها عبر حساب المدرسة على تويتر أو الرسائل النصية على جوال ولي أمر الطالب والطالبة لتحديد موعد تسلم الكتب الدراسية.

من جهة أخرى أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بمركز التميز أمس البرامج التدريبية للتعريف بجائزة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم في دورتها الـ23 للعام الحالي 1441- 1442هـ.

ويستهدف البرنامج التدريبي قادة المدارس الحكومية وقائداتها، حيث قدم البرنامج المدرب سعود المطرفي، فيما سيكون هناك برنامجان لفئة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات خلال اليومين القادمين.

وأشار مدير مركز التميز الدكتور عدنان الشهري إلى أن جائزة الشيخ حمدان بن راشد التابعة لأمانة الجائزة بدبي من أهم الجوائز الخليجية التي تعنى بجوانب عدة منها التعليم، حيث حددت الجائزة مناشطها التعليمية لفئات المعلم الخليجي المتميز، والطالب المتميز، والمدرسة والإدارة المدرسية المتميزة، والبحث التربوي، موضحا أنه يمكن للراغبين في الاستفسار عن الجائزة التواصل مع مركز التميز بإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة.