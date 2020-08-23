مدارس الشرقية تستقبل 30 ألف معلم ومعلمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاد أمس نحو 30500 معلم ومعلمة تابعين لمدارس إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية لأداء رسالتهم التعليمية للعام الدراسي الجديد عن بعد، واستكملت مدارس المنطقة خطة توزيع الكتب الدراسية على الطلاب أو أولياء أمورهم، وفقا للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية، بما يضمن تطبيق التباعد الجسدي ولبس الكمامات وفحص الحرارة. وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية، سعيد الباحص، أن مدارس إدارة التعليم في المنطقة استكملت خطة توزيع الكتب الدراسية لنحو 428 ألف طالب وطالبة لنحو 1819 مدرسة.

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