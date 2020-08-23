مدارس الشرقية تستقبل 30 ألف معلم ومعلمة

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وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية، سعيد الباحص، أن مدارس إدارة التعليم في المنطقة استكملت خطة توزيع الكتب الدراسية لنحو 428 ألف طالب وطالبة لنحو 1819 مدرسة.
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