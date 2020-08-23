شكرا لقرائتكم خبر 1109 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 1702 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 1109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 1702 حالة، و30 وفاة، ليبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة 307479 حالة، من بينها 23687 حالة نشطة، منها 1644 حالة حرجة.

وأوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن إجمالي الفحوصات المخبرية في المملكة تجاوز 4 ملايين و600 ألف فحص، مشيرا إلى أن الإجراءات الوقائية ساهمت في الوقاية من انتشار الفيروس.

وقال «استطعنا العودة لكثير من مناشط الحياة بالحذر الكافي، وننصح الجميع بأهمية الحرص على أخذ المعلومة الطبية من مصادرها»، مبينا أن البروتوكولات المطبقة أسهمت في عودة المجتمع بأمان.

إجمالي الحالات 307479

الحالات النشطة 23687

المتعافون 280,143

الوفيات 3649

الحالات الجديدة بحسب المدن:

65 مكة المكرمة

61 المدينة المنورة

57 جازان

52 جدة

40 حائل

40 الرياض

38 القنفذة

35 تبوك

35 بيش

30 ينبع

30 صامطة

29 القوز

27 أبوعريش

27 المخواة

23 أبها

21 بللسمر

21 البشائر

18 الهفوف

17 نجران

16 خميس مشيط

15 قلوة

15 حفر الباطن

13 بلجرشي

11 العيدابي

11 الطائف

11 القطيف

11 بقيق

11 سبت العلاية

10 بريدة

10 الدمام

10 شرورة

9 عرعر

9 أحد المسارحة

8 الزلفي

8 الظهران

8 وادي الدواسر

7 بيشة

7 سراة عبيدة

7 الكامل

7 خيبر

7 أملج

7 النعيرية

7 الريث

7 المبرز

6 الحرجة

6 العويقيلة

6 بقعاء

6 العيص

5 رفائع الجمش

5 الرس

5 القريات

5 الحناكية

5 تثليث

5 العقيق

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5 العلا

5 رجال ألمع

5 الجفر

4 بارق

4 الباحة

4 الدلم

4 مليجة

4 محايل

4 البجادية

4 مهد الذهب

4 النماص

4 ليلى

4 القويعية

4 الحجرة

3 الشنان

3 النبهانية

3 عفيف

3 الخبر

3 عنيزة

3 الجبيل

3 القيصومة

3 قرية العليا

3 الفرشة

2 الطوال

2 البرك

2 أحد رفيدة

2 المجمعة

2 الدوادمي

2 رابغ

2 قيا

2 رياض الخبراء

2 العيون

2 حريملاء

2 حوطة بني تميم

2 ظهران الجنوب

2 صبيا

2 الليث

2 ضبا

2 السليل

2 المزاحمية

2 شقراء

2 المظيلف

2 الخرج

2 الحمنة

2 رأس تنورة

1 الأسياح

1 الموسم

1 بدر الجنوب

1 حوطة سدير

1 المندق

1 تبالة

1 البدع

1 ضرية

1 قصيباء

1 تيماء

1 دومة الجندل

1 رفحا

1 تمير

1 المذنب

1 مركز حدود الحديثة

1 الدرعية

1 فيفا