بدائل تعليمية تعزز التحول الكامل للتعليم عن بعد بجامعة الملك سعود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شرعت جامعة الملك سعود في إيجاد البدائل التعليمية المناسبة عن طريق التحول الكامل للتعليم عن بعد.

وأكد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد النمي أن الجامعة بدأت منذ قرار تعليق الدراسة بسبب جائحة كورونا في إيجاد البدائل وقدمت المحتوى التعليمي عبر منصاتها التعليمية وبجميع الطرق لمختلف أنواع المقررات الدراسية الذي شمل عددا من المواد العلمية والدروس، والأنشطة والمقاطع المرئية، ومحاكاة التجارب العملية والمقررات الإكلينيكة.

وبين أن الجامعة نظمت عددا من الدورات التدريبية عن بعد للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مما أسهم في انسيابية واستمرار العملية التعليمية للطلاب والطالبات في مختلف مراحل التعليم الجامعي ونجاحها، مشيدا بالنجاحات التي تحققت في التعليم الالكتروني خلال مرحلة تعليق الدراسة حضوريا، كما جعلت من هذا النوع من التعليم خيارا مستقبليا يدفع بعجلة تطوير التعليم.

وأفاد بأن التجربة الحالية للتعليم عن بعد في المملكة خلال هذه الفترة ستؤدي إلى إنجاح تجربة التحول نحو التعليم الرقمي، وتطوير ممارسات التعليم الالكتروني والنهوض بها، وعدها فرصة لصناعة نقلة نوعية للتطوير في التعليم عن بعد وفق معايير تضمن التوظيف الأفضل لهذا النوع من التعليم.