ضبط 6 مخالفين لأنظمة الصيد في محميتين بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي عددا من المخالفين لأنظمة الصيد في محميتي الإمام عبدالعزيز بن محمد والملك عبدالعزيز الملكيتين بالرياض. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط 6 مخالفين لأنظمة الصيد من المواطنين والمقيمين بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية، بحوزتهم 4 بنادق هوائية، و908 طلقات، و11 طائرا تم اصطيادها، وتم تحرير محاضر ضبط مخالفات صيد بدون ترخيص بحق المخالفين.

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