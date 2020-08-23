29 مخالفة لاحترازات كورونا بأسواق عسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حررت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها أمس الأول 29 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بالحد من تفشي فيروس كورونا المستجد وأوضح أمين المنطقة، الدكتور وليد الحميدي، أن تلك المخالفات جرى رصدها من خلال الجولات الميدانية التي نفذتها الأمانة والبلديات التابعة لها، والتي شملت عددا من الأسواق والمنشآت التجارية التي لم تطبق البروتوكولات البلدية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية بشكل كامل، مهيبا بالمواطنين والمقيمين الاتصال على رقم البلاغات الموحد 940 في حال وجود ملحوظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

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