معالجة واجهات 854 عقارا في مكة

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وأوضح المتحدث الإعلامي بالأمانة رعد الشريف لـ»مكة» أنه جرى الانتهاء من أعمال معالجة الواجهات بالعشوائيات في ثلاثة شوارع بمكة المكرمة.
يشار إلى أن مبادرة معالجة الواجهات في المناطق العشوائية المشوهة للمظهر العام تهدف إلى تحسين منظر العاصمة المقدسة أمام الأهالي والزوار والمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام بما يتناسب مع المرحلة المقبلة.
مواقع عولجت واجهاتها العشوائية:
. شارع ابن حسن 250 عقارا
. شارع الخنساء 320 عقارا
. شارع الأندلس وشارع الجزائر 284 عقارا
الأعمال التطويرية التي تنفذها الأمانة في المواقع:
دهن واجهات المنازل القديمة - تركيب أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية - مواقف سيارات - أرصفة مشاة - أحواض زراعية - مسارات مخصصة للسيارات
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