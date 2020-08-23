مصادرة 740 كجم خضراوات وفواكه بالمعابدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صادرت وكالة البلديات ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 740 كجم من الخضراوات والفواكه خلال جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية؛ بهدف القضاء على الظواهر السلبية ومنع المباسط العشوائية. وأوضح رئيس البلدية المهندس غيث الشنبري أن مراقبي البلدية نفذوا جولات مكثفة على الباعة الجائلين المخالفين في الشوارع العامة، وأمام المساجد والجوامع، والتي تهدف بشكل عام إلى الحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين، حيث صودرت كمية من الخضراوات والفواكه، وجرى تسليم الصالح منها لجمعية إكرام لحفظ الطعام.

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