شكرا لقرائتكم خبر جولات رقابية للتأكد من التزام قاعات واستراحات جازان بتطبيق البروتوكولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح أمين المنطقة نايف بن سعيدان أن الجولات الرقابية التي تنفذها الأمانة بصفة متواصلة تأتي بتوجيهات من أمير المنطقة محمد بن ناصر ونائبه محمد بن عبدالعزيز، للوقوف على مدى التزام قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات بتطبيق بروتوكولات الأفراح والمناسبات والاستراحات، وغيرها من القطاعات الخدمية والتجارية بالمنطقة.
وأكد ابن سعيدان أن هذه الجولات تأتي بمساندة من قبل الجهات الأمنية والصحية بالمركز، وذلك من أجل المرور على قاعات الأفراح والاستراحات للتأكد من مدى التزامها بتأمين وتوفير الأدوات الصحية والوقائية من الفيروس، مشددا على ضرورة تقيد الجميع بتطبيق البروتوكولات الوقائية والإبلاغ عن كل من لا يطبقها ويعرض سلامة الجميع للخطر بالتواصل عبر مركز 940 أو من خلال قنوات الأمانة في مواقع التواصل الاجتماعي.
البروتوكولات ركزت على:
- ضرورة لبس العاملين للكمامات في جميع الأوقات
- ارتداء الحضور للكمامات طوال الوقت
- توزيع مطهرات لليدين ووضعها في أماكن بارزة
- التهوية الجيدة في جميع الأوقات وبعد استخدام القاعة
- الاحتفاظ بسجل خاص بأوقات التطهير للأسطح ودورات المياه
- استخدام الأواني والأكواب ذات الاستخدام الواحد للأكل والشرب
- تطهير العاملات للأيدي في منطقة الاستقبال بمطهر كحولي معتمد
- تغيير أو تنظيف فلاتر الهواء لأجهزة التهوية وخاصة المكيفات بشكل دوري
- ألا يتجاوز الوقت المسموح لاستخدام قاعات الأفراح أكثر من 5 ساعات
- ألا يزيد عدد الحضور في المناسبات عن 50 فردا
- وضع علامات أو ملصقات للتباعد الاجتماعي وتنظيم الطاولات بشكل يضمن ذلك
- وضع مطهرات الأيدي بجانب الأجهزة متعددة الاستعمالات
- أن تكون الطاقة الاستيعابية للقاعة مناسبة لتطبيق التباعد الاجتماعي
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