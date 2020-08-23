شكرا لقرائتكم خبر جولات رقابية للتأكد من التزام قاعات واستراحات جازان بتطبيق البروتوكولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها في المحافظات والمراكز حملاتها الرقابية على قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات، للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح أمين المنطقة نايف بن سعيدان أن الجولات الرقابية التي تنفذها الأمانة بصفة متواصلة تأتي بتوجيهات من أمير المنطقة محمد بن ناصر ونائبه محمد بن عبدالعزيز، للوقوف على مدى التزام قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات بتطبيق بروتوكولات الأفراح والمناسبات والاستراحات، وغيرها من القطاعات الخدمية والتجارية بالمنطقة.

وأكد ابن سعيدان أن هذه الجولات تأتي بمساندة من قبل الجهات الأمنية والصحية بالمركز، وذلك من أجل المرور على قاعات الأفراح والاستراحات للتأكد من مدى التزامها بتأمين وتوفير الأدوات الصحية والوقائية من الفيروس، مشددا على ضرورة تقيد الجميع بتطبيق البروتوكولات الوقائية والإبلاغ عن كل من لا يطبقها ويعرض سلامة الجميع للخطر بالتواصل عبر مركز 940 أو من خلال قنوات الأمانة في مواقع التواصل الاجتماعي.

البروتوكولات ركزت على: