شكرا لقرائتكم خبر رفع 25 سيارة خربة وهياكل تالفة بالمعيصم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يأتي ذلك ضمن جهود البلدية في التصدي لجميع أشكال التشوه البصري، واستمرار العمل في رفع السيارات الخربة والهياكل التالفة لتحسين المشهد الحضري. وشكلت لذلك لجنة للقيام بأعمال حصر ورفع السيارات والهياكل التالفة ضمن نطاق بلدية الشرائع، وذلك بعد إشعار ملاكها من خلال وضع تحذيرات مكتوبة، وإعطائهم مهلة لرفعها قبل سحبها رسميا من قبل اللجنة، بمشاركة الإدارة العامة للنظافة بالأمانة.
كانت هذه تفاصيل خبر رفع 25 سيارة خربة وهياكل تالفة بالمعيصم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.