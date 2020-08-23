رفع 25 سيارة خربة وهياكل تالفة بالمعيصم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت أمانة العاصمة المقدسة 25 سيارة خربة وهياكل تالفة ومهملة في منطقة المعيصم الصناعية. يأتي ذلك ضمن جهود البلدية في التصدي لجميع أشكال التشوه البصري، واستمرار العمل في رفع السيارات الخربة والهياكل التالفة لتحسين المشهد الحضري. وشكلت لذلك لجنة للقيام بأعمال حصر ورفع السيارات والهياكل التالفة ضمن نطاق بلدية الشرائع، وذلك بعد إشعار ملاكها من خلال وضع تحذيرات مكتوبة، وإعطائهم مهلة لرفعها قبل سحبها رسميا من قبل اللجنة، بمشاركة الإدارة العامة للنظافة بالأمانة.

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