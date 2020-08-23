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سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3.291 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 204.341 إصابة.
وبينت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي اليوم (الأحد)، أنها سجلت 75 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 6.428.
وأشارت إلى تسجيل 3.016 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 146.409 حالات.
23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442 08:47 PM
إجمالي المرضى بالفيروس يرتفع إلى 204.341حصيلة يوم .. "كورونا" يصيب 3.291 عراقياً ويسلب الحياة من 75
سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3.291 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 204.341 إصابة.
وبينت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي اليوم (الأحد)، أنها سجلت 75 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 6.428.
وأشارت إلى تسجيل 3.016 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 146.409 حالات.
، حصيلة يوم .. "كورونا" يصيب 3.291 عراقياً ويسلب الحياة من 75 ،
المصدر : الخليج 365
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