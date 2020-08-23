- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
سجلت الأراضي الفلسطينية 326 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وخمس حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الأحد).
وبينت الوزيرة أن محافظة رام الله والبيرة سجلتا حالتي وفاة، فيما سجلت محافظة الخليل ثلاث وفيات.
وأضافت أن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 176 حالة تلتها محافظة بيت لحم بإجمالي 34 إصابة، بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية، وفقاً لـ"رويترز".
وأشارت مي الكيلة إلى أن هناك 30 مريضاً من المصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم أربعة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.
وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات منذ انتشار فيروس كورونا في مارس (آذار) الماضي بلغ 25.033 حالة، تعافى منها 16.078، فيما بلغ عدد الوفيات 143.
23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442 08:46 PM
الفيروس أودى بحياة 5 أشخاص خلال 24 ساعة326 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في فلسطين ترتفع إلى 25.033
سجلت الأراضي الفلسطينية 326 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وخمس حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الأحد).
وبينت الوزيرة أن محافظة رام الله والبيرة سجلتا حالتي وفاة، فيما سجلت محافظة الخليل ثلاث وفيات.
وأضافت أن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 176 حالة تلتها محافظة بيت لحم بإجمالي 34 إصابة، بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية، وفقاً لـ"رويترز".
وأشارت مي الكيلة إلى أن هناك 30 مريضاً من المصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم أربعة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.
وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات منذ انتشار فيروس كورونا في مارس (آذار) الماضي بلغ 25.033 حالة، تعافى منها 16.078، فيما بلغ عدد الوفيات 143.
، 326 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في فلسطين ترتفع إلى 25.033 ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر 326 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في فلسطين ترتفع إلى 25.033 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.