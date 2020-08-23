، "الحصيني" لـ"الخليج 365": "سهيل" 1442هـ يبدأ غدًا الاثنين.. وأيامه 53 يومًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - أبرز نجومه "الطرفة والجبهة والزبرة والصرفة"

أكد عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، أن "سهيل" هذا العام يأتي غدًا الاثنين، وأن عدد أيامه 53 يومًا، وتظهر فيه النجوم الآتية (الطرفة 13 يومًا – الجبهة 14 يومًا – الزبرة 13 يومًا – الصرفة 13 يومًا)، مستشهدًا بما يقوله العامة: "إذا طلع سهيل طاب الليل، وامتنع القيل، ولام الفصيل الويل، ورفع الكيل، ويتلمس التمر في الليل، ولا تأمن السيل"، كناية عن أن فرصة الأمطار فيه تزداد بمشيئة الله، وتستبشر بطلوعه العرب، باديتها وحاضرها، وهو نجم أكبر من الشمس.

وبطلوع "سهيل" تنكسر حدة حرارة الصيف تدريجيًّا، ولاسيما في المساء، على معظم أنحاء السعودية.

وقال لـ"الخليج 365": "العرب اتخذوا الطوالع ونجومها كتقويم وحساب، ولا وجود لأي علاقة بين ظهور سهيل للعيان وبدء اعتدال الجو؛ فإن ظهوره أو غيره من الطوالع ليس له علاقة بالتغيرات الجوية ودخولها، لا يقدِّم ولا يؤخر. ويوافق دخوله تغيُّر مصدر الرياح ونوعيتها".

وأشار "الحصيني" إلى استمرار فرصة هطول الأمطار -بمشيئة الله- على المناطق الجنوبية والغربية، وأحيانًا تمتد إلى المناطق الوسطى والشمالية من السعودية بشكل أقل. مكررًا من خلال حديثه أن يوم غد الاثنين فجرًا يشرق علينا أول نجوم "سهيل"، وهو منزلة الطرفة، وأيامه 13 يـومًا، وهو المنزلة السابعة (الأخيرة) من فصل الصيف؛ ويعتدل الجو آخر الليل مع بقاء الأجواء حارة في النهار؛ وهو مناسب لغرس فسائل النخيل والأشجار.

كما يُزرع فيه الخضار، مثل نوء النثرة. كذلك توجَد فيه الطيور المهاجرة، وتستمر فيه هجرة الدخل، وتبدأ هجرة الصفاري. مختتمًا حديثه بما يتداوله العامة: "إذا طلعت الطرفة يكره الخرفة، وكثرت الطرفة، وهانت للضيف الكلفة".