محمد بن مسعود - الدمام - احتفل مدير عام الشؤون المالية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ناصر بن محسن المصعبي، بزفاف نجله الشاب المهندس هاشم، على كريمة ابنة عمه، فضل المصعبي. واقتصرت مراسم الزواج على حفلة عائلية بإحدى قاعات الأفراح بمحافظة الطائف. 23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442 08:25 PM Advertisements "المصعبي" يحتفل بزواج نجله "هاشم" في الطائف "المصعبي" يحتفل بزواج نجله "هاشم" في الطائف احتفل مدير عام الشؤون المالية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ناصر بن محسن المصعبي، بزفاف نجله الشاب المهندس هاشم، على كريمة ابنة عمه، فضل المصعبي. واقتصرت مراسم الزواج على حفلة عائلية بإحدى قاعات الأفراح بمحافظة الطائف. الكلمات المفتاحية ، "المصعبي" يحتفل بزواج نجله "هاشم" في الطائف ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "المصعبي" يحتفل بزواج نجله "هاشم" في الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.