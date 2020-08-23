محمد بن مسعود - الدمام - أنهى حياة 6 أشخاص جدد أفادت الحكومة البريطانية اليوم (الأحد)، بتسجيل 1.041 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" نزولا من 1288 حالة أمس. وأضافت أن ستة أشخاص آخرين توفوا، بعد أن أثبتت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا مقابل 18 حالة أمس، وفقاً لـ"رويترز".بريطانياً فيروس كورونا الجديد "كورونا" يتسلل إلى 1.041 بريطانياً خلال يوم صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-23 أفادت الحكومة البريطانية اليوم (الأحد)، بتسجيل 1.041 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" نزولا من 1288 حالة أمس. وأضافت أن ستة أشخاص آخرين توفوا، بعد أن أثبتت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا مقابل 18 حالة أمس، وفقاً لـ"رويترز". Advertisements 23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442 07:30 PM أنهى حياة 6 أشخاص جدد أنهى حياة 6 أشخاص جدد أفادت الحكومة البريطانية اليوم (الأحد)، بتسجيل 1.041 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" نزولا من 1288 حالة أمس. وأضافت أن ستة أشخاص آخرين توفوا، بعد أن أثبتت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا مقابل 18 حالة أمس، وفقاً لـ"رويترز". ، "كورونا" يتسلل إلى 1.041 بريطانياً خلال يوم ،

المصدر : الخليج 365

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