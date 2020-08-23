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سجلت باكستان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 591 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 292765 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6235 حالة وفاة.
كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 275836 حالة، وتوجد 696 حالة في وضع حرج.باكستان فيروس كورونا الجديد
كورونا في باكستان: 591 إصابة جديدة و4 حالات وفاةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-23
سجلت باكستان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 591 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 292765 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6235 حالة وفاة.
كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 275836 حالة، وتوجد 696 حالة في وضع حرج.
23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
06:50 PM
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
سجلت باكستان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 591 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 292765 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6235 حالة وفاة.
كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 275836 حالة، وتوجد 696 حالة في وضع حرج.
، كورونا في باكستان: 591 إصابة جديدة و4 حالات وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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