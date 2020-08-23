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قُتل 5 أتراك وفُقد 12 آخرون، في السيول التي تجتاح منطقة البحر الأسود في شمال تركيا، بحسب ما ذكر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الأحد.
وبين "صويلو" أن أحد القتلى جندي، وأنه جرى إنقاذ 133 مواطناً حتى الآن، وفقاً لما أورد "روسيا اليوم".
من ناحيته، أوضح وزير الزراعة والغابات التركي بكر باكديميرلي، أن هطول الأمطار في جيرسون تجاوز متوسط شهر أغسطس بمقدار 1.5 مرة.
وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يُرى فيها تدفق المياه بهذا الشكل، وسيولا من هذا القبيل.تركيا سيول تركيا
سيول تركيا.. مقتل 5 أشخاص وفقدان 12صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-23
قُتل 5 أتراك وفُقد 12 آخرون، في السيول التي تجتاح منطقة البحر الأسود في شمال تركيا، بحسب ما ذكر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الأحد.
وبين "صويلو" أن أحد القتلى جندي، وأنه جرى إنقاذ 133 مواطناً حتى الآن، وفقاً لما أورد "روسيا اليوم".
من ناحيته، أوضح وزير الزراعة والغابات التركي بكر باكديميرلي، أن هطول الأمطار في جيرسون تجاوز متوسط شهر أغسطس بمقدار 1.5 مرة.
وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يُرى فيها تدفق المياه بهذا الشكل، وسيولا من هذا القبيل.
23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
06:08 PM
هطول الأمطار فاق معدله
قُتل 5 أتراك وفُقد 12 آخرون، في السيول التي تجتاح منطقة البحر الأسود في شمال تركيا، بحسب ما ذكر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الأحد.
وبين "صويلو" أن أحد القتلى جندي، وأنه جرى إنقاذ 133 مواطناً حتى الآن، وفقاً لما أورد "روسيا اليوم".
من ناحيته، أوضح وزير الزراعة والغابات التركي بكر باكديميرلي، أن هطول الأمطار في جيرسون تجاوز متوسط شهر أغسطس بمقدار 1.5 مرة.
وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يُرى فيها تدفق المياه بهذا الشكل، وسيولا من هذا القبيل.
، سيول تركيا.. مقتل 5 أشخاص وفقدان 12 ،
المصدر : الخليج 365
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