سفارة فلسطين بالسعودية تصدر إعلانا مهما بشأن إقلاع طائرة الإجلاء الرابعة

أعلنت سفارة دولة فلسطين في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تحديد موعد إقلاع الطائرة رقم (4) لأجل سفر المواطنين العالقين في المملكة إلى أرض الوطن.

وقالت السفارة في بيان لها وصل وكالة سوا، إنه استمراراً لجهودها وبالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين، فقد قامت الخطوط الملكية الاردنية بتحديد موعد إقلاع الطائرة رقم ( 4) يوم الاثنين الموافق 31 / 08 / 2020 من مطار الملك خالد في الرياض الى مطار الملكة علياء في المملكة الاردنية الهاشمية ومنه مباشرة الى جسر الملك حسين.

وأهابت سفارة فلسطين بالسعودية المواطنين المسجلين لديها مسبقا سرعة الحجز على الرابط أضغط هنا (والذي سيكون متاح خلال ساعات هذه الليلة ).

كما أكدت السفارة على ضرورة أن تكون تأشيرات الزيارة والخروج النهائي سارية المفعول قبل التوجه إلى المطار.