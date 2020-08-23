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أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» أنه تم التواصل و لقاء الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو يمتهن بيع شاي الجمر بزي التخرج، وتحدث خلال المقطع عن عدم تمكنه من الحصول على فرصة عمل رغم حمله لدرجة الماجستير من إحدى الجامعات الأمريكية، وذلك لبحث موضوعه ومساعدته في الحصول على فرصة وظيفة مناسبة له.
و أتضح وفقا للسجلات الإدارية وسجلات البوابة الوطنية للعمل «طاقات» التابعة للصندوق، أن الشاب سبق أن عمل في 5 فرص وظيفية تنوعت الوظائف التي عمل بها بين عدة قطاعات، منها المصرفي والطبي والسياحي والغذائي، وبلغ مرتبة الشهري في إحدى الوظائف 8000 ريال، إلا أنه لم يستمر و يستقر في أي منها.
كانت هذه تفاصيل خبر الموارد البشرية تفجر مفاجأة حول مقطع فيديو لبائع الشاي حامل الماجستير !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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