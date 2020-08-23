«الصحة»: حالتان فقط تكون خلالهما الحامل مُصابة كورونا عُرضَة لمضاعفات أشدّ

أكدت ضرورة مراجعة تقييم الطبيب المختص..
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن حالتين فقط تكون فيها المرأة الحامل المصابة بكورونا عُرضَةً لمضاعفات أشد.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا في المملكة، اليوم الأحد، إنه لا يوجد معيار واحد لتأثير هذه المضاعفات التي تختلف بحسب كل حالة، مشيرًا إلى أن المرأة الحامل إن كانت تعاني بالأساس من مشاكل صحية مزمنة أو مشاكل مرتبطة بالحمل فإن تأثر كورونا عليها سيكون أشد.
ودعا العبدالعالي، المرأة الحامل إلى مراجعة تقييم الطبيب المختص وفق مستجدات الحالة، مؤكدًا أنه لا يمكن الحكم عليه بشكل عام لكل حامل.
وكانت وزارة الصحة، كشفت عن تسجيل 1109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 307.479 حالة.
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