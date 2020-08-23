مركز داء السكري يكشف عن أهدافه الاستراتيجية الوطنية

أكد المركز الوطني لداء السكري أن التوسع والتحسين المستمر لرصد المرض يعد من ضمن أهدافه الاستراتيجية الوطنية.

وأضاف أنه يعمل على مراقبة داء السكري من أجل تقييم تأثيره على المجتمع، بجانب دعم القدرات الاستقصائية لدى الجهات والمؤسسات الصحية الأهلية والعامة في جميع أنحاء المملكة لجميع البيانات الخاصة بداء السكري.

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كما أشار المركز أن التوسع في الاستقصاء والرصد لتحسين جمع وتحليل البيانات في مختلف المراحل العمرية لمن لديهم عوامل خطورة عالية «السجل الوطني للسكري».

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