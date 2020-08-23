بحوزته 800 ألف ريال و26 جواز سفر أجنبيًا و30 ألف عبوة أدوية.. وافد يمني يُدير شقتين إحداهما عيادة لعلاج المخالفين والأخرى مخزن

ضبطت شرطة الرياض شقتين سكنيتين يديرهما وافد يمني ثبت تورطه باتخاذ إحداهما مقراً لعيادة طبية لعلاج العمالة الوافدة ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من ضبط شقتين سكنيتين في حيي الوزارات، والناصرية وسط مدينة الرياض يديرهما وافد يمني الجنسية في العقد السادس من العمر، ثبت تورطه باتخاذ إحداهما مقراً لعيادة طبية لعلاج العمالة الوافدة ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود معظمهم من الجالية الأثيوبية.

وتحتوي الشقة الأخرى على أكثر من 30000 عبوة لأدوية ومستلزمات طبية، تحصل عليها بطرق غير نظامية من إحدى شركات الأدوية الطبية، وعثر بداخلها على مبلغٍ مالي جاوز 800000) ريال و26 جواز سفر أجنبيًا؛ حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.