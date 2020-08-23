«الصحة» تُحدِّد 6 محاذير للموظفين مع العودة لمقرات العمل

حفاظًا على السلامة العامة..
قدم الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، اليوم الأحد، عدة نصائح وقائية تطبق في العمل وذلك بالتزامن مع عودة الموظفين، والتي حددها من خلال 6 محاذير يجب اتباعها للسلامة.
وأوضح متحدث وزارة الصحة، في المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا في المملكة، اليوم الأحد، أن من أهم الأمور المتعلقة بالعودة للعمل، هي أولًا عدم التخلي عن الكمامة، والحرص على لبسها، وثانيًا عدم المصافحة والحرص على نظافة اليدين باستمرار، وثالثًا عدم الاقتراب وضرورة ترك المسافات الآمنة بين الحاضرين، ورابعًا الحرص على تقليل عدد مرات الحضور في الاجتماعات باستخدام طرق التواصل الافتراضية، وخامسًا عدم مشاركة الأدوات الشخصية والمكتبية مع الآخرين، وسادسًا الاعتذار عند الشعور بأيّ أعراض سواء قبل الحضور أو عند الوجود بالعمل ومغادرته للحصول على المشورة أو الرعاية الصحية اللازمة.
وكانت وزارة الصحة، كشفت عن تسجيل 1109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 307.479 حالة.
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