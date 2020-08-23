«هدف»: الشاب بائع شاي الجمر بزيّ التخرج سبق له العمل بـ5 وظائف وراتبه بلغ 8000 ريال

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أنه تم التواصل مع الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو يمتهن بيع شاي الجمر بزيّ التخرج، والذي تحدث خلال المقطع عن عدم تمكنه من الحصول على فرصة عمل رغم حمله لدرجة الماجستير من إحدى الجامعات الأمريكية؛ حيث أشار الصندوق إلى أنه تم مقابلة الشاب لبحث موضوعه ومساعدته في الحصول على فرصة وظيفة مناسبة له.

وفجّر «هدف» مفاجأة بشأن هذا الشاب الذي يقف لبيع الشاي بزيّ التخرج، ما جعله حديث السوشيال ميديا، أنه اتضح وفقاً للسجلات الإدارية، وسجلات البوابة الوطنية للعمل «طاقات» التابعة للصندوق، أن هذا الشاب سبق أن عمل في 5 فرص وظيفية تنوعت الوظائف التي عمل بها بين قطاعات عدة، منها المصرفي والطبي والسياحي والغذائي، وبلغ مرتبه الشهري في إحدى الوظائف 8000 ريال، إلا أنه لم يستمر ويستقر في أي منها.