الصحة: تسجيل 1109 إصابات جديدة بكورونا.. وتعافي 1702 حالة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 1109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 307.479 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا المستجد اليوم أنّه تمّ تسجيل 1702حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 280.143حالة، كما تمَّ تسجيل 30 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3649 حالة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط بالضغط هنا.

ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، التفاصيل الخاصة ببروتوكولات أماكن العمل، من أجل ضمان العودة بحذر بعادات جديدة.

كما يردّ متحدث الصحة على الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية، ويوضح إجمالي عدد الحالات المحلية والفحوصات.

فيما يعرض المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، خلال المؤتمر الصحفي، التحديثات الأمنية المُتعلقة بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة وجَّهت 5 توصيات يجب اتباعها عقب التعافي من فيروس كورونا المستجد، وانتهاء فترة العزل المنزلي، مشيرةً إلى أنقد إثبات التعافي لا يحتاج إلى فحص.

وبيَّنت الوزارة، عبر إنفوجراف نشرته عبر حسابها على «تويتر»؛ أنه بعد انتهاء فترة العزل يمكن العودة إلى الحياة الطبيعية مع تطبيق التوصيات التالية:

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– الملابس: يجب غسلها بالماء والصابون في درجة حرارة تتراوح بين 60–70 مئوية، مع عدم نسيان تعقيم سلة الغسيل.

– المنزل: لا بدَّ من تعقيم الأسطح المستخدمة مثل مقابض الأبواب، وتهوية المنزل جيدًا.

– دورة المياه: ضرورة غسلها جيدًا بالصابون والمطهرات المعتادة.

– الأدوات الشخصية: لا توجد ضرورة للتخلص منها، ولا بدَّ من تعقيمها وتجنُّب استخدامها مع الآخرين.

– السيارة: الحرص على التخلص من النفايات الموجودة بها، وتعقيم الأسطح، وتهويتها جيدًا.

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