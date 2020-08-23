«الداخلية»: ضبط المخالفين بعدم ارتداء الكمامات الطبية فور خروجهم من المنزل

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أن الجهات الأمنية تواصل تطبيق لائحة الحد من التجمعات ومتابعة الالتزام بالبروتوكولات المحددة.

وذكر متحدث الداخلية اليوم الأحد، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس كورونا، أن رجال الأمن يواصلون ضبط مخالفات عدم الالتزام بالكمامات الطبية فور الخروج من المنزل ومباشرة البلاغات المرتبطة بقواعد التباعد الاجتماعي سواء في مواقع العمل أو المناسبات الاجتماعية.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الأحد، عن تسجيل 1109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 307.479 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا المستجد اليوم أنّه تمّ تسجيل 1702 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 280.143 حالة، كما تمَّ تسجيل 30 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3649 حالة.