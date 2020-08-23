مدارس محايل عسير تواصل تسليم المقررات الدراسية

واصلت المدارس التابعة لإدارة التعليم بمحايل عسير تسليم المقررات الدراسية على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، وفق جداول زمنية محددة لتوزيع المقررات لكل صف دراسي لتنظيم حضورهم للمدرسة بشكل آمن وبأعداد محددة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية. وأوضح مدير التعليم منصور آل شريم أن الإدارة وضعت خطة لتوزيع الكتب الدراسية في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وحددت جداول زمنية تم الإعلان عنها منذ انطلاقها الأسبوع الماضي عبر الرسائل النصية لولي أمر الطالب والطالبة لتحديد موعد استلام الكتب الدراسية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالاحترازات الوقائية. وأكد حرص الإدارة على تهيئة مدارس المحافظة وتكثيف استعداداتها من أعمال النظافة والصيانة والتهيئة، وتجهيز اللوحات الترحيبية بالهيئة الإدارية وبأولياء الأمور والطلاب واللوحات التوجيهية بالبروتوكلات الصحية وغيرها من البرامج وأعمال تهيئة لبيئة العمل والبيئة التعليمية.



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