القحطاني يتابع إجراءات عودة مدارس الدرب



تفقد محافظ الدرب صالح القحطاني إحدى مدارس البنين بالمحافظة، صباح أمس، وكان برفقته مدير مكتب التعليم بمحافظة الدرب جابر مجرشي وقائد المدرسة حسن عبيري. واطلع على تجهيزات المبنى من غرف المعلمين والإداريين واستمع لشرح موجز من قِبل قائد المدرسة وبعض المعلمين عن جاهزية بداية العام الدراسي الجديد وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا واستمرار العملية التعليمية للطلاب عن بعد، وزيارة بعض الفصول الدراسية الافتراضية المجهزة في المدرسة واطلع على آلية متابعة الطلاب من المنازل وآلية دعم المعلمين لطلابهم من خلال القاعات الافتراضية وغرفة العزل بالمدرسة التي تسهم في التأكد من سلامة الطلاب والمعلمين. كما قام بتسليم الكتب المدرسية لبعض أولياء الأمور والطلاب وفق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

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