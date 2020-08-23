تدشين الصالون الإعلامي لفرع هيئة الصحفيين



يدشن أمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز "عن بعد" الصالون الإعلامي لهيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة حائل بحضور عدد من رجال الأعمال وشخصيات عامة وإعلاميي حائل، وذلك، مساء الإثنين، بعد صلاة المغرب في منتجع السمراء "حدائق فيينا"؛ مع التأكيد على أخذ كافة الاحتياطات والاحترازات والإجراءات الوقائية والحرص على تطبيق التباعد الاجتماعي للوقاية من عدوى فيروس كورونا . ونوه مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة حائل عبداللطيف المساوي إلى أهمية الصالون الإعلامي لهيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة حائل كإحدى المبادرات التي تقوم بها الهيئة لخدمة المنطقة معبراً عن سعادته بتدشين أمير منطقة حائل للصالون.

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