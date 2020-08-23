تدشين الصالون الإعلامي لفرع هيئة الصحفيين

يدشن أمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز "عن بعد" الصالون الإعلامي لهيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة حائل بحضور عدد من رجال الأعمال وشخصيات عامة وإعلاميي حائل، وذلك، مساء الإثنين، بعد صلاة المغرب في منتجع السمراء "حدائق فيينا"؛ مع التأكيد على أخذ كافة الاحتياطات والاحترازات والإجراءات الوقائية والحرص على تطبيق التباعد الاجتماعي للوقاية من عدوى فيروس كورونا . ونوه مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة حائل عبداللطيف المساوي إلى أهمية الصالون الإعلامي لهيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة حائل كإحدى المبادرات التي تقوم بها الهيئة لخدمة المنطقة معبراً عن سعادته بتدشين أمير منطقة حائل للصالون.
كانت هذه تفاصيل خبر تدشين الصالون الإعلامي لفرع هيئة الصحفيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.