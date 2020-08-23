29 مخالفة للإجراءات الاحترازية من أمانة عسير



حررت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة خلال، أمس، 29 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد. وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن تلك المخالفات جرى رصدها من خلال الجولات الميدانية التي نفذتها الأمانة والبلديات التابعة لها. وعلى ضوء ذلك تم ضبط الأسواق والمنشآت المخالفة وتحرير نحو 29 مخالفة بحقها؟ وذلك لعدم تطبيقها البروتوكولات البلدية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية وعدم الالتزام بها مما تسبب بتكدس المتسوقين والعاملين في تلك المنشآت التجارية بجانب عدم التزامها بالتدابير الصحية الوقائية المرتبطة بفيروس كورونا الجديد.

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