حصل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض ممثلا بقطاع الرعاية الصيدلية على الاعتماد الدولي لخدمات صيدلة المستشفيات والنظام الصحي من الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي (American Society of Health-System Pharmacists-ASHP) كأول مركز طبي عالمي خارج الولايات المتحدة، كما حاز قطاع الرعاية الصيدلية في المستشفى على التميز الخاص في مجالي الأبحاث والتدريب لبرامج الإقامة. ويهدف الاعتماد للاعتراف بالمستشفيات والأنظمة الصحية التي تقدم خدمات صيدلانية مبتكرة عالية الجودة وآمنة وفعالة في جميع أنحاء العالم. وقام فريق تقييم مختص من الجمعية الأمريكية بزيارة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض مطلع شهر مارس من العام الجاري وأجروا تقييماً لمواقع وخدمات الأقسام التابعة لقطاع الرعاية الصيدلية، كما عقدوا اجتماعات مطولة مع الكادر الإداري والطبي والتمريضي خلال الزيارة. وتغطي معايير الاعتماد الدولية عدة مجالات أساسية مثل: القيادة والإدارة، الجودة، سياسة الدواء والمعلومات الدوائية، سلامة الدواء، إدارة المعلومات، سلاسل الإمداد الدوائية، خدمات الصيدلة السريرية، التعليم والتدريب. وقال مدير عام قطاع الرعاية الصيدلية بمستشفى الملك فيصل ومركز الأبحاث بالرياض الدكتور عبدالرزاق الجزائري إن هذا الاعتماد من شأنه تعزيز التطوير المستمر في صيدليات المستشفى المختلفة، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمرضى تماشياً مع المستشفيات المتقدمة في الولايات المتحدة الأمريكية لافتاً إلى أن هذا الاعتراف يمثل علامة فارقة على تميز الخدمات الصيدلانية في المستشفى.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التخصصي بالرياض يحصل على الاعتماد الدولي لخدمات صيدلة المستشفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.