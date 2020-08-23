السعودية اليوم / وزير الصحة يعتمد جائزة الضمان الصحي التعاوني



الرياض 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واس

عقد مجلس الضمان الصحي التعاوني اجتماعه الدوري رقم 110 اليوم برئاسة معالي وزير الصحة رئيس المجلس الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وذلك عبر الاتصال المرئي.

وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إذ وافق على خطة مشروع جائزة الضمان الصحي التعاوني التي تستهدف تحفيز الجهات ذات العلاقة (شركات التأمين، ومقدمي الرعاية الصحية، وشركات إدارة المطالبات، وشركات إدارة دورة الإيرادات، وأصحاب العمل)، كما وافق المجلس على خطة تطوير الهوية المؤسسية لتتماشى مع إستراتيجية المجلس والتحول في القطاع.

واستعرض المجلس الخطة الزمنية لعدد من مشروعات مجلس الضمان الصحي التعاوني.

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19:19ت م

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