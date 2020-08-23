السعودية اليوم / مدير تعليم مكة المكرمة يطّلع ميدانياً على استعدادات مدارس بحرة للعام الجديد



مكة المكرمة 4محرم ١٤٤٢هٰـ الموافق 23 اغسطس ٢٠٢٠م واس

اطلع المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي اليوم على مكتب التعليم بمحافظة بحرة وعدد من المدارس التابعة لها واستعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد.

واجتمع الزائدي بمسؤولي المكتب لمناقشة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد ودعم الجهود لتعزيز نواتج التعلم، وبناء شراكة مع الأسرة لتحقيق النجاح للرحلة التعليمية لتنفيذ قرار الدراسة عن بُعد، مثمناً الجهود المبذولة لمنسوبي مكتب بحرة إدارةً ومشرفين وقادة مدارس. ‬

وأكدّ المدير العام على أهمية تجسير دور الأسرة في تواصلها الدائم مع المدرسة في المرحلة الحالية خلال هذا الظرف الاستثنائي للتعليم عن بُعد والقيام بدورها الإيجابي المأمول في متابعة أبنائها وبناتها تعليمياً بشكل يومي حتى يحصد أبناؤنا الطلاب وبناتنا الطالبات ثمرة الجهود الكبيرة التي هيأتها وزارة التعليم لإنجاح العملية التعليمية وتحسين جودة التعليم عن بُعد وفق المعطيات الحالية.

وشملت زيارة مدير ‫التعليم عدداً من مدارس محافظة بحرة اطّلع خلالها على الإجراءات الاحترازية بتلك المدارس مع عودة الهيئة الإدارية وعملية توزيع الكتب الدراسية، مؤكداً على أهمية تسخير جميع الجهود لتقديم خدمة تعليمية مميزة لأبنائنا الطلبة .

وحثّ الدكتور الزائدي الجميع لتقديم المزيد من العطاء والجهود المتميزة والدعم اللازم والمتابعة المستمرة للمدارس وأولياء أمورهم بما يحقق الأهداف التعليمية المنشودة في ظل الإجراءات الاحترازية للتعليم عن بُعد.

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19:05ت م

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