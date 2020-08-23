البطيخ الياباني مربع وقلوب ويستغرق 3 سنوات للنمو

2020-08-23

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

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اعتاد الجميع وخصوصاً في الدول الخليجية والعربية على شراء البطيخ الدائري أو المستطيل ، ولكن هناك نوع يسمى ” البطيخ المربع والمثلث والقلب ” الذي لا يعرف عنه الكثيرين ، إذ غيرت اليابان تلك النظرة بقيامها بزراعة بطيخ يأخذ أشكالا هندسية أخرى بزوايا وأضلاع، بطيخ مربع ومثلث وقلب ، فكيف نجحت في ذلك؟

قصة اليابانيين مع البطيخ

توضح إستشارية التغذية الدكتورة منيرة بخاري لـ” متابعات الخليج 365“، أن البطيخ أهم فاكهة صيفية لذا يحب الجميع الإكثار من تناول هذه الفاكهة لمواجهة حرارة الصيف ، وقصة اليابانيين مع البطيخ المربع والمثلث بدأت منذ ما يقارب ٤٠ عاماً لمواجهة بعض المشاكل التي كانوا يعانون منها ، كضيق المساحات السكنية عندهم، ولذلك يلجأ اليابانيون إلى استعمال الأجهزة المنزلية صغيرة الحجم ومنها الثلاجة ، وبما أن الثلاجة صغيرة والبطيخ العادي يأخذ مكاناً كبيراً فيها جاءت فكرة السعي لزراعة بطيخ لا يأخذ مكاناً كبيراً فيها ، لذا كانت تزرع في البيوت الزجاجية فكل بطيخة وهي مازالت صغيرة جداً توضع في إناء زجاجي مربع تماما ومع مرور الوقت تأخذ البطيخة شكل الإناء الذي تنمو فيه.

٣ سنوات لزراعة بطيخ القلب

وأكدت الدكتورة بخاري، أن البطيخ من الفاكهة الشهيرة في جميع دول العالم وفي اليابان خلال فصل الصيف، حيث يتبادله اليابانيون فيما بينهم كهدايا، وبناء على حجمه يتم تسعيره، فبطيخة كاملة تكلف عشرة دولارات ، وهناك مجموعة من البطيخ الفاخر الذي لا يشتريه كل الناس ، فهناك أشكال متنوعة، وبأسعار مختلفة.

وتستغرق هذه الأشكال العديد من السنوات كي تكسب شكلها الصحيح، حيث تنمو في حاويات أو قوالب خاصة – كما أوضحت- ، فبطيخ القلب يستغرق 3 سنوات كي يحصل على شكله ، ويقوم المزارعون بزراعة تلك الأنواع في مجموعات صغيرة، وتختلف أسعارها تبعًا لتجارها.

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