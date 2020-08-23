فيديو.. متحدث الداخلية ردًا على “المواطن”: لا تهاون بتطبيق الإجراءات الاحترازية

2020-08-23

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - الرياض

جدد المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشهلوب التأكيد على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية، ولبس الكمامات، والتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة.

مراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية

وقال الشلهوب ردًا على سؤال “متابعات الخليج 365” خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم إن وزارة الداخلية والجهات الأمنية تراقب تطبيق الإجراءات في الأماكن العامة وتوقع العقوبات على المخالفين، داعيًا الجميع إلى التقيد بهذه التعليمات وعدم التهاون في تطبيقها.

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وتابع متحدث الداخلية أن الجهات الأمنية تقوم بشكل مستمر بتطبيق لائحة منع التجمعات في الأماكن العامة، مطالبًا الجميع بتحمل المسؤولية، ومحذرًا في الوقت ذاته من التهاون في تطبيق الاحترازات.

حالات كورونا الجديدة

وكشفت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل أدنى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ أربعة أشهر بلغت 1109 حالات كما أعلنت عن تعافي (1702) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (280143) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (23687) حالة من بينها (1644) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة. وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (307479) حالة، توفي منهم (3649) حالة.

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