قرض شخصي من بنك الراجحي يصل لـ2 مليون ريال بدون تجويل الراتب

خدمات ومنتجات مصر الراجحي الذي يعتبر أحد أكبر المصارف الإسلامية في المملكة العربية السعودية والمنطقة، عديدة ومتنوعة وتلبي احتياجات وطموحات العملاء، ومنها قرض شخصي من بنك الراجحي للأفراد تتراوح قيمته بداية من 5 آلاف ريال سعودي ويصل لـ 2 مليون ريال وفق شروط ومتطلبات ميسرة، والمميز في هذه القروض والتمويل الشخصي أنها تتوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، وسهولة التقديم حيث يتم عن طريق الإنترنت، عبر رابط خاص بمصرف الراجحي، وسرعة الحصول على مبلغ التمويل، إضافة لمميزات اخرى سوف نستعرضها جميعها في السطور القادمة.

قرض شخصي من بنك الراجحي

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شروط التمويل الشخصي من بنك الراجحي بدون تحويل الراتب

حدد مصرف الراجحي عددًا من الشروط يجب توفرها في الراغبين بالتقديم لطلب تمويل شخصي، والتي تشمل ما يلي:

التمويل الشخصي متاح للسعوديين والمقيمين في المملكة.

ألا يقل سن المتقدم بطلب القرض عن 25 سنة، ولا يزيد عن 55 سنة.

الحد الأدنى لراتب مقدم طلب التمويل الشخصي يجب أن لا يقل عن عن 2000 ريال سعودي.

الحد الادنى لفترة التمويل هي عام واحد وبحد اعلى 5 سنوات اقل حد للتمويل هو عام واحد فقط و أعلي حد هو 5 سنوات للتمويل.

بالنسبة للأطباء يمكنهم الحصول على تمويل شخصي ولكن بحد أدنى 50 ألف ريال ويصل لمليون ريال بحد أقصى، وكذلك لموظفي البنوك يمكنهم التقديم والحصول على قرض شخصي يبدأ من 50 ألف ريال بحد أدنى ويصل لـ 500 الف ريال بحد أقصى.

طريقة التقديم لطلب قرض شخصي من بنك الراجحي

يقدم بنك الراجحي تمويل شخصي على نوعين وهما تمويل شخصي “وطني” ، وتمويل شخصي وطني المرن وفي كلا النوعين يتم التقديم من خلال :

بعد التاكد من صحة كافة البيانات وإرسال الطلب سوف يتم التواصل مع مقدم الطلب من قبل خدمة العملاء لتأكيد الموافقة على القرض، أو طلب بيانات ومستندات أخرى.